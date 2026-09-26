Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa y el Ciclón de Gustavo Costas, ambos a 6 puntos de Libertad, juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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