Alerta comerciantes: denuncian esquema de estafas a distribuidores de carne en Luque

Un grupo de comerciantes denunció ante las autoridades un esquema bien estructurado mediante el cual delincuentes se hacen pasar por organizadores de eventos para apoderarse de grandes cantidades de mercadería y posteriormente darse a la fuga.

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El caso más reciente afectó a Sergio Lobato, comerciante que sufrió el perjuicio más elevado registrado hasta la fecha: la pérdida de más de 420 kilos de carne, valuados en aproximadamente 19.380.000 guaraníes. La denuncia principal fue radicada en la ciudad de Luque.

El modus operandi: prisa, credibilidad simulada y huida

De acuerdo con el relato de la víctima, la estrategia de los estafadores se basa en generar confianza previa y presionar con la urgencia del supuesto evento.

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El contacto inicial se realiza vía redes sociales o por aplicaciones de mensajería. Para no despertar sospechas, los delincuentes envían datos de apariencia legítima: fotografías de presuntos locales comerciales, ubicaciones, nombres y números de RUC de fantasía.

Posteriormente, solicitan los insumos de manera imprevista. “Te dicen que el evento es al día siguiente y que necesitan la carne ‘ya, ya, ya’. Uno, en el afán de vender un pedido grande, agiliza los trámites”, denunció Sergio Lobato, una de las víctimas.

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Bajo el pretexto de la urgencia, convencen a los repartidores de realizar la entrega directamente en una vivienda particular en lugar del local comercial. Una vez en el sitio y concretado el trasbordo de la mercadería de vehículo a vehículo, ejecutan el engaño final.

“En cuanto le bajamos todo y conferimos la carga, la persona hace como que entra al auto y saca un control de portón. Nos dice: ‘Te voy a abrir el portón, andá a traer tu factura’. En cuanto me di la vuelta para agarrar la factura, la persona subió al vehículo y se dio a la fuga”, detalló la víctima.

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Cinco empresas afectadas

Tras acudir a la comisaría para radicar la denuncia, los comerciantes descubrieron que no se trataba de un hecho aislado. Hasta el momento, se han identificado al menos cinco empresas distribuidoras de carne y embutidos que cayeron en la misma trampa, con montos defraudados que van desde los 8 millones hasta superar los 19 millones de guaraníes.

Las evidencias recabadas por las víctimas incluyen fotografías del sospechoso, grabaciones en video del momento de la huida y datos de los vehículos utilizados. Esto permitió que agentes que la Comisaría 3.ª de Luque lograran la aprehensión de un hombre que fue plenamente reconocido por los afectados.

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Indignación ante la respuesta judicial

A pesar de la detención y el reconocimiento presencial en la sede policial, el gremio de afectados manifestó su profunda indignación ante las recientes resoluciones del ámbito judicial.

Según denunciaron, la Fiscalía no habría unificado los antecedentes de las distintas causas y el juzgado argumentó “falta de evidencias suficientes”, otorgando medidas cautelares (arresto domiciliario/libertad) al sospechoso.

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Los comerciantes afectados hacen un llamado urgente al Ministerio Público y al Poder Judicial para que se unifiquen las cinco causas y se apliquen medidas más severas contra los integrantes de esta red de estafadores que atenta contra el trabajo de los distribuidores.