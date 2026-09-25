Efecto condena a Rivas: así exjueza destituida por el JEM podría accionar

La exjueza Tania Irún, destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en noviembre de 2021, habló por ABC TV, tras la condena al exsenador Hernán Rivas por titulo falso. Su voto había sido clave para el fallo contra el cargo de la magistrada.

La exjueza expresó que la audiencia y condena contra Rivas le revivió su caso en el JEM, aunque afirmó que el fallo condenatorio le devuelve una luz de esperanza para demostrar las graves irregularidades cometidas en su proceso.

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Irún recordó que su destitución se resolvió por una ajustada votación de cinco votos a favor y tres en contra, lo que significa que la postura asumida por Rivas resultó determinante y marcó la diferencia para sacarla del cargo.

“Ese señor votó para destituirme sin tener la más mínima idoneidad. Ahora que se hicieron públicos los dictámenes de cada miembro, me entero de que su dictamen escrito era por mi absolución, pero a la hora de la verdad se sentó y votó por mi remoción. Eso demuestra que ni siquiera leyó el expediente, que jamás tuvo capacidad jurídica para entender ni investigar una causa y que actuó con absoluta irresponsabilidad”, cuestionó la exjueza.

Estrategia legal ante la Corte Suprema de Justicia

El camino trazado por la exmagistrada apunta directamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde desde hace años tramita una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que la despojó de su investidura. Irún explicó que esperará a que la condena de Rivas quede firme en la Cámara de Apelaciones y eventualmente en la Sala Penal para presentar el fallo como un “hecho nuevo” de suma relevancia dentro de su expediente.

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A este argumento sumará además su reciente absolución de culpa y pena en la causa penal por supuesto prevaricato, la cual derivó de la misma acusación que dio origen a su enjuiciamiento en el JEM.

Estimó que el escenario político y social actual no dará margen para que la Justicia estire por mucho tiempo la confirmación de la condena de Rivas. La exjueza proyectó una resolución definitiva para los próximos seis meses. Con este nuevo panorama, solicitará a la Corte que declare nula su destitución y analice la viabilidad de su reincorporación al fuero judicial o una posible indemnización equitativa.

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Posible efecto dominó sobre 180 causas en el JEM

El caso de Tania Irún representa apenas la punta del iceberg de una ola de reclamos. Durante su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Hernán Rivas intervino de forma directa en casi 180 causas administrativas y juzgamientos contra jueces y fiscales de toda la República, según comentó Irún.

Para la exmagistrada, cada afectado deberá impulsar su reclamo de forma individual debido a las particularidades de cada expediente, aunque el denominador común será el vicio insubsanable que significó la participación de una persona con título falso en las decisiones del jurado.

“Toca varias vulnerabilidades del Estado y esto genera un precedente insostenible para el sistema judicial paraguayo. Nadie se va a animar a cajonear esto por mucho tiempo más”, remarcó Irún.