Condenan e inhabilitan a profesor que violó a su alumna y provocó su suicidio

El terrible caso que concluyó con la condena de un docente se inició el 10 de octubre de 2023, cuando a raíz de un motín del Clan Rotela en la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú se interrumpieron las clases en las escuelas y colegios de la zona, como la Escuela Nacional de Comercio N° 4, que queda en el barrio Roberto L. Pettit, a 1.000 metros en línea recta del penal.

Una de las alumnas de esta institución, de 16 años de edad, quien acudía en el turno noche y que en vez de dirigirse directamente a su casa, fue llevada a un motel por su propio profesor, Óscar Reinaldo Zárate Recalde, de 44 años.

El profesor llevó a su alumna en un móvil de Bolt al motel Sander, situado a un kilómetro y medio del colegio.

Luego de abusar sexualmente de ella, el profesor sacó a su alumna del motel en otro vehículo de Bolt y la dejó cerca de su casa, siempre en la zona del barrio Roberto L. Pettit, de acuerdo a los datos manejados por los investigadores.

Sin embargo, antes de llegar a su domicilio, la colegiante fue abordada por otro hombre, Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz, de 50 años, dueño del motel Sander, quien había sido venía siguiéndolos con su vehículo, un Volkswagen Saveiro rojo.

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El dueño del motel supuestamente amenazó a la chica con contarle a su familia que había tenido relaciones sexuales con su profesor y después la obligó a ir también con él a otro motel, ubicado en Lambaré, donde la menor de edad fue otra vez violada, de acuerdo a las investigaciones.

Después de eso, el dueño del motel hizo lo mismo que el profesor, llevó a la chica hasta cerca de su casa y la dejó abandonada en la calle.

Relato de la víctima posibilitó intervención de la Fiscalía

Totalmente abrumada por lo que le había pasado esa noche, la adolescente prefirió no llegar a su casa y quedó en un patio baldío, donde intentó suicidarse.

Ella fue encontrada recién al día siguiente, 11 de octubre de 2023, y trasladada a un hospital. Mientras estuvo internada, la colegiante contó con detalles lo que había sufrido, por lo que el fiscal Marcial Machado Orihuela abrió una causa penal.

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El 13 de octubre de 2023, tras ser dada de alta, la menor de edad regresó a su casa, pero seguía atravesando por una profunda crisis debido a la doble violación, y finalmente se quitó la vida en su domicilio.

El 24 de octubre de 2023, policías del Departamento de Homicidios arrestaron en allanamientos al profesor de la Escuela Nacional de Comercio N° 4, Óscar Reinaldo Zárate Recalde, y también al dueño del motel Sander, Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz.

El fiscal Machado imputó al profesor por coacción sexual y violación, abuso sexual en personas bajo tutela y estupro, y al dueño del motel por coacción sexual y violación, intervención en el suicidio y estupro.

Uno de los acusados murió en la cárcel

Además, el fiscal consiguió el encarcelamiento de ambos, en la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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Al cabo de un año, a finales de 2024, el profesor Óscar Reinlado Zárate Recalde salió de la cárcel, mientras seguía el proceso en su contra.

Sin embargo, el dueño del motel, Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz, ya no pudo disfrutar de su libertad porque murió en prisión a consecuencia de un infarto, por lo que se extinguió la acción penal en su contra.

Condena de prisión e inhabilitación

Ahora, tres años después de la doble violación y el suicidio de la colegiante, el profesor Óscar Reinaldo Zárate Recalde, quien quedó como único procesado, finalmente fue condenado a 2 años y 11 meses de prisión, por el hecho punible de abuso sexual en personas bajo tutela.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Darío Javier Báez Ferreira, Gloria Amanda Hermosa Fleitas y Osvaldo Ariel Prates Grassi, ordenó además su inmediata remisión al penal, para que empiece a cumplir los 1 año y 11 meses restantes, ya que estuvo privado de su libertad anteriormente por 1 año.

Además, por petición del fiscal Marcial Machado, los jueces aplicaron al condenado la medida de prohibición de ejercer la docencia por 5 años, atendiendo a las circunstancias del hecho que motivaron este caso.