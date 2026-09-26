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26 de septiembre de 2026 a la - 09:56

AUDIO: Lo que tiene que saber el elector en estas Elecciones Municipales 2026

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).Captura de pantalla
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