Contacto Ciudadano
26 de septiembre de 2026 a la - 09:46

AUDIO: Vecinos de Fernando de la Mora exigen retirar autos chocados que ocupan calles del barrio Centro

Grupo de seis personas, incluyendo hombres y mujeres, sosteniendo documentos en una calle con un auto en mal estado al fondo.
Pobladores del barrio Centro se organizaron y exhiben los reclamos presentados para exigir el retiro definitivo de los autos abandonados.Mariela Fretes
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