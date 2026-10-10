Contacto Ciudadano
10 de octubre de 2026 a la - 09:47

AUDIO: “Son más de 30 los intendentes que renunciaron para volver a candidatarse y no presentaron DD.JJ. de salida”, según Contraloría

Leandro Villalba sentado en una mesa, vistiendo traje oscuro y corbata a rayas moradas, frente al logo de la Contraloría General de la República.
Leandro Villalba, Director de auditoria forense CGR.
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