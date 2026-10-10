Video: detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola

Aldo Alexis Duarte Moreira (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), fue detenido la noche del viernes, alrededor de las 23:30, en la compañía Naranjaisy, distrito de Villeta. Se escondía en la casa de su hermana y ya estaba a disposición del Ministerio Público.

El comisario Abel Cantero, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, explicó que la zona ya estaba marcada. Durante la tarde, tras un allanamiento, agentes de varios departamentos desplegaron un operativo de búsqueda. Duarte conservaba un teléfono celular activo y mantenía contacto constante con familiares.

Los investigadores rastrearon esos aparatos durante horas y tenían la certeza de que estaba en esa zona, aunque los procedimientos técnicos aún no les permitían ubicar la casa exacta. Según Cantero, era cuestión de horas.

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Cómo fue la entrega

El subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 20ª de J. Augusto Saldívar, contó que recibió una llamada hacia las 23:10. El cuñado del sospechoso le avisó que Duarte había llegado a la casa y quería entregarse. Gamarra pidió la ubicación, avisó al director del área central y llegó a Villeta.

El policía ingresó solo a la vivienda y, junto con el cuñado, convenció al hombre de que se entregara. Cantero indicó que la hermana y su pareja le dieron refugio y que probablemente lo orientaron a ponerse a disposición de la justicia. Se incautó su celular y quedó bajo custodia.

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La versión del sospechoso

Según Gamarra, durante el traslado Duarte aseguró que solo quería hablar con la joven. Dijo que efectuó un primer disparo con intención de intimidarla y que se asustó cuando ella empezó a gritar, porque tenía prohibido acercarse a ella. Afirmó que, cuando la víctima volvió a pedir auxilio, “su mente se anuló” y siguió disparando. Para el policía, el hombre prefirió matarla antes que ser descubierto violando la orden de alejamiento. Gamarra reconoció que Duarte admitió haber disparado.

Esta versión contrasta con las imágenes de las cámaras de seguridad. El video muestra que el hombre le cerró el paso con su vehículo, que la joven intentó huir y que dos de los tres disparos se produjeron cuando ya estaba en el suelo. La autopsia confirmó que la mujer recibió dos disparos en la cabeza.

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El arma, aún sin aparecer

Duarte dijo que se deshizo del arma en la zona de Villeta, aunque no precisó el lugar. Hasta ahora no fue hallada. También afirmó que intentó quitarse la vida con ese revólver, que gatilló dos o tres veces y que el arma no funcionó. Son dichos del acusado, que deberán ser verificados.

Una orden de restricción que no protegió

La joven había denunciado a Duarte por amenazas y contaba con una orden de restricción, como confirmó la Policía. Su familia ya había pedido medidas de protección. Aun así, el hombre pudo interceptarla en plena vía pública, a una cuadra de su lugar de trabajo, y matarla. Después huyó durante casi dos días.

Ahora la Fiscalía deberá definir la imputación y la situación procesal del detenido. También queda por ver si analizará la actuación de quienes lo ocultaron.