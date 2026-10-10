Soledad Núñez aterriza en la comuna asuncena y anuncia una revisión de documentos y gestiones

La intendenta electa Soledad Núñez oficializó la nómina de profesionales y referentes políticos que liderarán las tareas de verificación y enlace con la administración saliente. El equipo de transición está conformado por:

Stephan Rasmussen (PPQ): Exsenador y coordinador general.

Adolf Sauer: Exjefe de gabinete en Senavitat durante la gestión de Núñez y exdirector de Planificación en el Mitic durante la gestión de Alejandro Peralta Vierci.

Estefanía Careaga (Alternativa Asunción): Abogada por la Facultad de Derecho UNA, apoderada del movimiento, fundadora de la Asociación Ñanderekoháre (Ciudadanía por la vida y el medio ambiente) y de la Red Cultura Mujer. Impulsora del proyecto de Ley Chau Nepotismo.

Rodrigo Ayala: Extitular del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica (UC), recordado por entablar tiempo atrás una demanda contra la ANR por afiliación irregular. Actualmente es el coordinador de Políticas de Gobierno de Núñez.

Kattya González (Indep.) Senadora destituida del Congreso

Rafael Filizzola (PDP) Senador

Rocío Vallejo (PPQ) Diputada por capital

Johanna Ortega (PPS) Diputada por capital, excandidata a intendenta

Paulina Serrano (PPQ) concejala saliente

Humberto Blasco (PLRA) concejal saliente

Fiorella Forestieri (PLRA) concejal reelecta

Álvaro Grau (PPQ) concejal reelecto

¿Qué exigirá Soledad Núñez al asumir como intendenta de Asunción?

Durante su visita a la sede comunal para la instalación oficial de la mesa de trabajo, la futura jefa comunal dejó en claro la postura que marcará su gestión desde el primer día.

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“Desde el 3 de noviembre vamos a recuperar Asunción para los vecinos, voy a ser implacable con quienes se quieran aprovechar de los intereses de los contribuyentes”, aseveró Núñez.

Asimismo, precisó el mecanismo operativo con el que operará su grupo de trabajo en los próximos días: “Tenemos un equipo de enlace operativo que va estar solicitando por nota informaciones de las diferentes dependencias y los documentos van a ser analizados por los equipos que tenemos en mesas temáticas”, resaltó.

¿Cómo funcionará el proceso de traspaso y auditoría de la Comuna capitalina?

A través de una nota formal entregada al intendente saliente, la jefa comunal electa fundamentó que la conformación de ambos equipos busca garantizar un mecanismo adecuado de coordinación, comunicación e intercambio de información. Esto permitirá “facilitar el traspaso de la información y documentación institucional necesaria antes de la asunción de las nuevas autoridades municipales, asegurando asimismo la continuidad de la gestión y de los servicios prestados a la ciudadanía”.

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En el documento se remarca que “se considera relevante que este proceso permita contar oportunamente con información relativa a la situación administrativa, financiera y operativa de la Municipalidad de Asunción, así como respecto de los proyectos y programas actualmente en ejecución, compromisos institucionales asumidos, obligaciones pendientes, contratos vigentes, recursos humanos, situación patrimonial y presupuestaria, y los distintos servicios que actualmente presta la comuna”.

Finalmente, el análisis abarcará también el ámbito legislativo municipal. “Entre sus tareas, también está ir viendo la necesidad de paquetes de leyes y ordenanzas que puedan ser presentados desde el inicio de la gestión”, agregó la intendenta electa.