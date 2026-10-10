Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 08:39

Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Se entregó el presunto feminicida de Deisy Giménez

La Policía detalló esta mañana cómo se desarrolló el operativo que concluyó con la captura de Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez. El comisario Abel Cantero, jefe del departamento de Homicidios, dijo que el detenido les confesó que prefirió ir a la cárcel por matar que por violar la orden de alejamiento que estaba inclumpliendo la noche del crimen.

Por ABC Color
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Anoche la Policía detuvo en Villeta a Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia. El presunto autor del crimen se entregó a la justicia tras conversar con sus familiares.

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