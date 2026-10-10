Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Anoche la Policía detuvo en Villeta a Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia. El presunto autor del crimen se entregó a la justicia tras conversar con sus familiares.
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Anoche la Policía detuvo en Villeta a Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia. El presunto autor del crimen se entregó a la justicia tras conversar con sus familiares.
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Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.