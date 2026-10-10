Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

La Policía detalló esta mañana cómo se desarrolló el operativo que concluyó con la captura de Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez. El comisario Abel Cantero, jefe del departamento de Homicidios, dijo que el detenido les confesó que prefirió ir a la cárcel por matar que por violar la orden de alejamiento que estaba inclumpliendo la noche del crimen.