Enfoque económico
25 de abril de 2026 - 12:20

AUDIO: “Estamos viendo todas las herramientas posibles para ir arreglando esto”, dice ministro de Economía sobre deuda con farmacéuticas

Enfoque Económico de Abc Cardinal 730 Am y de Abc TV , con el Ministro de Hacienda Oscar Lovera
El programa "Enfoque Económico" de Abc Cardinal 730 Am y de Abc TV , reciben para entrevista al Ministro de Hacienda Oscar LoveraHeber Carballo