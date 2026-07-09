Paraguay concreta su primer envío de carne porcina a Filipinas

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) confirmó que Paraguay realizó este jueves su primer envío de carne porcina con destino a Filipinas. Así, se fortalece el posicionamiento del país como proveedor confiable de alimentos inocuos y de alta calidad

Este paso representa un avance para la cadena de valor del cerdo en nuestro país, fruto de negociaciones y auditorías técnicas.

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El primer contenedor enviado al país asiático está compuesto por un total de 27.002 kilogramos de peso neto (28.010 kilos de peso bruto). El corte seleccionado para este debut comercial fue la costilla “baby” con hueso.

Un contenedor por mes como meta inicial

De acuerdo con los planes trazados por el Senacsa y los frigoríficos exportadores, la proyección inmediata es mantener una regularidad constante en los envíos. Se prevé el despacho de un contenedor mensual hacia Filipinas.

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La apertura de Filipinas llega para consolidar un año que ya registra números muy positivos para el rubro. En lo que va de este 2026, Paraguay ya logró exportar un total de 8.721.651 kilogramos de productos y subproductos de la especie porcina.

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Estas ventas internacionales generaron ingresos genuinos para el país por un valor total de USD 25.542.187.