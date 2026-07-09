Hambre Cero: Ejecutivo anuncia cambios sobre compras directas

“Tomamos decisiones importantes para apoyar a nuestra Agricultura Familiar y a las Mipymes, garantizando que un mínimo del 7% de las compras vaya a la producción directa, pero manteniendo los 10% ya establecido. Pensando en el futuro, ya dimos luz verde a las licitaciones 2027-2030 para asegurar también el plato de comida de los casi 100.000 nuevos alumnos que se suman a nuestras escuelas públicas”.

Así expresa un posteo del presidente de la República, Santiago Peña, en la red social X. Fue al comunicar las decisiones del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que se reunió esta tarde en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Un informe oficial de la Presidencia de la República refiere que en la reunión se recibió el informe de ejecución correspondiente al primer semestre de 2026, en el que se destacó que el programa Hambre Cero alcanza actualmente a casi 1.050.000 estudiantes en todo el país.

Asimismo, se informó que la ejecución presupuestaria y los pagos a los proveedores se desarrollan con regularidad, además de los controles permanentes realizados por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la Auditoría del MDS-Conae, “registrándose un número mínimo de denuncias, las cuales fueron oportunamente subsanadas”.

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Como parte del fortalecimiento del programa, el CONAE aprobó además una resolución que crea un Equipo Técnico Interinstitucional, encargado de realizar el seguimiento permanente y proponer revisiones y ajustes que contribuyan al mejoramiento continuo de la política pública.

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“Más transparencia”

El Consejo también resolvió remitir al Poder Ejecutivo una propuesta de modificación del Decreto N.° 5601/2026, con el objetivo de establecer que las compras a la Agricultura Familiar y a las Mipymes, manteniendo los porcentajes ya vigentes del 10%, sean liquidadas sobre el monto total de la ejecución contractual.

Asimismo, se ajustó el mecanismo de facturación para las compras provenientes de la agricultura familiar, disponiendo que la producción directa sea facturada con el 7% y que los productos procesados provenientes de la agricultura familiar puedan ser facturados hasta el 3%, con el propósito de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los procesos de adquisición.

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Planificación

Durante la reunión, indica el informe oficial, se aprobó la autorización para iniciar los llamados a licitación correspondientes al período agosto de 2027 a julio de 2030, junto con la estimación presupuestaria respectiva.

El reporte señala que la planificación contempla el crecimiento de la matrícula escolar registrado en el Registro Único del Estudiante (RUE) 2026, que incorpora aproximadamente 99.500 nuevos alumnos del sector público, garantizando la continuidad y ampliación de la cobertura del programa Hambre Cero en los próximos años.