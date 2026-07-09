Luis de la Fuente: “Me he declarado admirador de Gustavo Alfaro”

El estratega español no ocultó su profunda admiración por el trabajo y la mentalidad del entrenador argentino, que dirigió recientemente a la selección paraguaya en el Mundial de Norteamérica 2026, destacando que su enfoque va mucho más allá de lo estrictamente táctico:

Lea más: Paraguay escala en el Ranking FIFA y Francia recupera el liderato en plena marcha del Mundial 2026

“Una vez a Gustavo Alfaro, por el que me he declarado otro admirador. Admito a mucha gente, a la gente buena. Gustavo Alfaro un día habló que hoy lo que está en boga y tiene que funcionar es el liderazgo en valores, y creo que eso tiene una potencia mucho más que cualquier otro comportamiento. Y hay muchos tipos de liderazgo, pero este funciona; funcionarán otros, por eso digo, pero este modelo funciona y nosotros tratamos de unir, crecer todo sobre el grupo”, expresó De la Fuente.

😱 En la conferencia previa al cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, Luis de la Fuente se declaró admirador de Scaloni y del... ¡¡PROFE ALFARO!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AJ44p0nVRC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

¿Qué pasará con el “Cazador de Utopías”?

Mientras su estilo cosecha elogios de las grandes potencias en la Copa del Mundo, el futuro de Gustavo Alfaro en la Albirroja sigue en el aire. El seleccionador concluyó por ahora su vínculo con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el cual estaba estipulado contractualmente hasta la finalización de la participación de Paraguay en la cita mundialista.

La histórica campaña de la Albirroja terminó en los octavos de final, instancia en la que el equipo cayó dando pelea ante la poderosa Francia. Este gran desempeño dejó más que satisfecha a la directiva de la APF, encabezada por Robert Harrison, quien ya transmitió públicamente su deseo de dar continuidad al proceso. Tras cerrar este exitoso ciclo, la cúpula de la asociación aguarda la respuesta definitiva del “cazador de utopías”, una decisión que se dará a conocer una vez que el entrenador regrese de sus merecidas vacaciones.