El delantero Adrián Alcaraz transferido por Olimpia al Pachuca de México

Según información del periodista especializado en mercados de pases, César Luis Merlo, Olimpia vende el 70% del pase de Adrián Alcaraz al Grupo Pachuca por 1.800.000 dólares, permitiéndole al club paraguayo asegurar un millonario ingreso y, al mismo tiempo, retener un 30% de plusvalía para beneficiarse de una futura venta del futbolista.

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Originario de Acahay (departamento de Paraguarí), el atacante tuvo que labrar su propio destino. Formado en las filas de Libertad, la feroz competencia interna del “Gumarelo” lo obligó a buscar minutos fuera de casa mediante cesiones, un camino habitual para los jóvenes artilleros que necesitan foguearse.

Su primera gran experiencia prolongada en el profesionalismo se dio en 2021 a préstamo en Fernando de la Mora, dentro de la División Intermedia, una etapa para sumar rodaje lejos de los focos de la máxima presión. El verdadero punto de inflexión llegó en 2024 al sumarse a Guaraní, donde firmó una temporada consagratoria al anotar 14 goles en 39 partidos, mostrando un impacto inmediato en citas de la máxima categoría.

Tras su brillante paso por el “Aborigen”, Alcaraz concretó su retorno a Libertad para el primer semestre de 2025. En esta etapa de regreso a casa, el delantero integró el plantel que se terminó consagrando Campeón del Torneo Apertura 2025, sumando una nueva estrella a su palmarés, pero sin tanto protagonismo, por lo que Olimpia se fijó en él y compró su ficha por cuatro temporadas en junio de 2025.

Pachuca incorpora a un delantero centro con un historial comprobado de adaptabilidad, capaz de rendir tanto en la exigencia de la segunda división como en la presión de los clubes más grandes de Paraguay. Tras su reciente paso por Olimpia, Alcaraz llega a la Liga MX con 26 años, tras firmar un gran certamen en la élite paraguaya, registrando 7 goles en 19 partidos durante el último torneo local con la camiseta de Olimpia, en el que se proclamó campeón.