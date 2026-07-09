Madre denuncia que padre se llevó a su hija de 2 años y no la devolvió

Este jueves, la Justicia ordenó la búsqueda y localización en todo el territorio nacional de Magnolia Belén, una niña de 2 años, luego de que su padre, Francisco Javier Bustos Nieto, presuntamente incumpliera una resolución judicial que lo obligaba a devolverla tras un régimen de relacionamiento provisorio de tres horas.

La madre de la menor, Diana Rojas, denunció que hace 48 horas desconoce el paradero de su hija y aseguró que el progenitor dejó de responder llamadas, mensajes y videollamadas, pese a que existía una medida cautelar vigente y una prohibición de salida del país para la niña.

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Denuncian que la niña fue retirada por la fuerza

Rojas relató que la última vez que vio a su hija fue el martes a las 5:00, antes de ir a trabajar. Según explicó, la menor quedó al cuidado de su abuela materna, quien habitualmente la retira del jardín de infantes.

Sin embargo, sostuvo que ese mediodía el padre y la abuela paterna interceptaron a la mujer en las inmediaciones de la guardería y retiraron a la niña por la fuerza, pese a que el horario fijado judicialmente para las visitas era de 14:00 a 17:00.

“Le sacaron violentamente a mi hija de sus brazos. Hay videos y filmaciones de lo ocurrido”, afirmó.

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La madre indicó que posteriormente el hombre le comunicó que se encontraba en San Bernardino y que no podría devolver a la niña porque su vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico. Desde entonces, aseguró que perdió todo contacto con él.

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Orden judicial urgente y búsqueda nacional

Ante la denuncia, la jueza de la Niñez y la Adolescencia Natalia Ortellado dispuso una medida urgente luego de recibir informes del Defensor de la Niñez de turno y de la Defensoría Pública, quienes señalaron que el padre no cumplió con la obligación de restituir a la menor.

La resolución ordena la búsqueda y localización inmediata de Magnolia Belén en todo el país, con intervención de Interpol Paraguay, la Comandancia de la Policía Nacional y otras dependencias policiales.

Asimismo, la magistrada reiteró la prohibición de salida del país que pesa sobre la niña y comunicó la medida a la Dirección Nacional de Migraciones para impedir cualquier intento de traslado al extranjero.

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Padre fue citado para comparecer con la niña

La resolución judicial también dispone que Francisco Javier Bustos Nieto comparezca este viernes 10 de julio, a las 8:15, ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia acompañado de Magnolia Belén.

La audiencia contará con la presencia de representantes de la Defensoría Pública y de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento.

Además, el juzgado ordenó informar a la autoridad central chilena sobre los nuevos hechos, considerando que el caso mantiene vinculaciones con ese país.

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La madre teme que intenten sacar a la niña del país

Diana Rojas afirmó sentirse desprotegida por el sistema judicial y manifestó su temor de que su hija pueda ser trasladada fuera del Paraguay, pese a la prohibición vigente.

“Yo soy la mamá y necesito ayuda. No sé dónde está mi hija”, expresó entre lágrimas.

También pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizar a Magnolia Belén.

“Si alguien sabe algo de mi hija, por favor que nos avise. Yo no voy a descansar hasta encontrarla”, sostuvo.

La mujer además afirmó que abandonó Chile junto con su hija para escapar de una situación de presuntos maltratos y aseguró que espera que la Justicia paraguaya garantice la protección de la niña y haga cumplir las medidas cautelares dictadas en el proceso.