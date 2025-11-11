La Primera Mañana
11 de noviembre de 2025 - 08:20

AUDIO: “La derrota en Ciudad del Este no es de Honor Colorado, es de todos los colorados”, dice “Beto” Ovelar

El senador Silvio "Beto" Ovelar (ANR, HC) en la sala de sesiones del Senado reclama ausencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán.
Senado Gentileza