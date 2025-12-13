La Primera Mañana
13 de diciembre de 2025 - 06:57

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado fresco al amanecer, caluroso por la tarde y con neblinas en las primeras horas

Amanecer en Colonia Yguazú.
Amanecer en Colonia Yguazú.Marta Escurra

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Neblinas en las primeras horas.Las temperaturas máximas estimadas en Asunción rondarán los 31ºC. En Ciudad del Este, las temperaturas máximas rondarán los 30°C.