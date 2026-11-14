Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”

“Fui yo el único que le dijo al entonces Presidente de la República (Santiago Peña) su verdad!!”, escribió el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez exponiendo una supuesta conversación con Santiago Peña cuya data ni contexto están claros, pero es conocido que Nenecho culpó al exmandatario por soltarle la mano y forzarlo a renunciar tras un lapidario proceso de intervención a su gestión en agosto del año pasado.

Nenecho ya había “celebrado” la caída en desgracia de Peña, afirmando que, a su criterio, se trataba de “justicia divina”, pero hoy volvió a hacer leña del árbol caído.

“Qué buen amigo resultaste ser! No te olvides que el voto de mi Señora (Lizarella) va llegar a ser importante”, señala la primera parte del mensaje fechado el 2 de noviembre, que, si se trata de este año, fue el día anterior a que se disponga el proceso de resolución (caída) de Ueno Bank, que desencadenó en la destitución de Peña vía juicio político.

Si bien el voto de Lizarella no fue determinante, ya que la destitución de Peña se dio por unanimidad de los 44 senadores presentes, finalmente fue una de las que votó por su condena en el juicio político.

En su supuesto mensaje, Nenecho también le advierte sobre las consecuencias de la “borrachera” de poder, algo que probablemente él también padeció en carne propia, ya que también tuvo que renunciar a la intendencia antes de ser echado por el caso del presunto desvío de los G. 500.000 millones en bonos de la Municipalidad y otras presuntas malas gestiones.

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“¡¡Ojo con las mieles y las borracheras del poder!! Guarda (cuidado) con la resaca”, había escrito Nenecho a Peña, que según se observa, lo dejó en vistazo.

Posteriormente, ya se aprecia un mensaje, cuya data específica tampoco se conoce, pero que aparece como fechado un domingo, que sería el pasado 8 de noviembre, cuando Peña ya estaba detenido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) y se daba el allanamiento a la mansión del exmandatario en San Bernardino.

“Quiero que sepas algo! No estoy feliz por lo que le está pasando a tu familia! Pero si estoy contento por lo que te está pasando porque gracias a lo hdp, malagradecido y traidor que fuiste conmigo cuando me armaste la intervención, mi mamá se volvió a enfermar y vos eso estás pagando hoy! Sus lágrimas y su preocupación!!!”, le reprochó Nenecho.

El reproche de Nenecho a Peña sería más bien por no haberlo salvado de la intervención, el proceso estuvo claramente sustentado en denuncias formales y serias de opositores en la Junta Municipal de Asunción y respaldado por la ciudadanía que padecía la nefasta gestión del exmediático Nenecho.

Pese al distanciamiento entre el expresidente y el exintendente, la verdad es que entre ambos no hay muchas diferencias, ya que Nenecho también tiene procesos pendientes con la justicia, tanto en el caso “Detergentes de Oro” como en otros congelados, como el de los bonos.