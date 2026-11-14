Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?

Humberto Blasco asumió la Dirección General de la Policía Municipal de Asunción y anunció que buscará transparentar la gestión de las distintas dependencias, recuperar la confianza ciudadana y combatir posibles hechos de corrupción. El nuevo director adelantó que se implementarán mecanismos de seguimiento de los agentes, además de impulsar una reforma de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Blasco explicó que la Dirección General tiene bajo su coordinación cinco dependencias: la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Municipal de Seguridad, la Policía Municipal de Fiscalizaciones, la Dirección de Instrucción y la Dirección de Tránsito y Transporte.

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Consultado sobre la posibilidad de eliminar la PMT, tal como había planteado la intendenta Soledad Núñez durante la campaña electoral, Blasco señaló que la institución será reformada y modernizada. Explicó que el objetivo es cambiar su funcionamiento y dejar atrás un modelo centrado en la represión para priorizar la seguridad vial.

Por otra parte, aclaró que la conducción de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estará a cargo del doctor Armindo Riquelme, quien asumió como director de esa dependencia. Mientras Blasco tendrá la responsabilidad de coordinar las cinco direcciones, Riquelme estará al frente de los agentes uniformados que trabajan en las calles y avenidas de la capital, dirigiendo el tránsito y realizando los controles.

Buscan transparentar los controles en las calles

Uno de los principales desafíos de la nueva administración será mejorar la imagen de la PMT, una de las dependencias municipales que genera frecuentes cuestionamientos ciudadanos. Blasco señaló que se pretende recuperar la disciplina y la credibilidad de la institución, reducir los trámites y aprovechar la tecnología para lograr una gestión más ágil y eficiente.

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Para evitar irregularidades durante los procedimientos, adelantó que se establecerán mecanismos de seguimiento que permitan controlar la ubicación y las actuaciones de los agentes.

“Se van a establecer tipos de controles que permitan hacer una trazabilidad de la conducta de los agentes, de la ubicación y de las órdenes de trabajo que se imparten para hacer procedimientos”, explicó.

El sistema permitirá conocer en tiempo real dónde se encuentran los funcionarios y qué actividades están realizando, así como verificar si cumplen las órdenes de trabajo asignadas. Según Blasco, estas medidas forman parte del proceso de transparencia y modernización que se pretende implementar para que la institución esté al servicio de la ciudadanía.

Educación antes que multas

En cuanto al enfoque que tendrá la PMT, el director general señaló que se buscará dejar atrás un modelo centrado en la sanción y avanzar hacia uno que priorice la prevención y la educación vial. La intención es que los agentes puedan ayudar a la concientización antes que concentrarse en la aplicación de multas.

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Sobre las sanciones, aclaró que las multas previstas en las normativas vigentes seguirán aplicándose mientras se revisan las disposiciones municipales. Sin embargo, adelantó que se dará prioridad a las advertencias y amonestaciones contempladas en la legislación.

“Siempre las sanciones o las medidas represivas van a ser el último recurso de esta administración”, afirmó.

Blasco también indicó que se están identificando espacios dentro de la estructura municipal para ofrecer cursos de educación vial a los infractores. Asimismo, explicó que la nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial contempla mecanismos de reeducación para los conductores, incluso mediante capacitaciones para quienes acumulen infracciones. El objetivo, sostuvo, es generar conciencia sobre los riesgos que determinadas conductas representan para la vida propia y la de los demás.

La reforma de la PMT requerirá cambios en las ordenanzas, señala director

Respecto a la reforma prevista para esta dependencia, indicó que el director Armindo Riquelme y su equipo están trabajando en la revisión de modelos y buenas prácticas aplicadas en otros países para adaptarlas a la realidad de Asunción.

En este sentido, señala que el proceso también requerirá modificaciones de ordenanzas y resoluciones municipales, por lo que los cambios no serán inmediatos.

“Entonces hacia ese horizonte se tienen que colocar las reformas legislativas, me refiero a cambio de ordenanza, cambio de resoluciones, por lo tanto va a llevar también su tiempo”, aseveró.

Por último, Blasco señaló que se trabajará dentro del marco legal y que el propósito es avanzar hacia un tránsito más fluido, seguro y amigable con la comunidad y el medio ambiente, con prioridad en la prevención de accidentes.