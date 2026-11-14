Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña

La denuncia fue formalizada por Michelle Byun, presentada como “presidenta” de la Secta Moon, y por Francisco de Vargas, representante legal del mismo grupo, ante la comisión especial del Senado creada para investigar presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuyo principal referente es el senador liberal Líder Amarilla (PLRA). Meses atrás, la Fiscalía acusó a Byun por presuntamente recibir inmuebles de la Secta Mundial como pago de honorarios, pese a que los bienes ya estaban embargados.

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¿Cómo habría operado el presunto despojo vinculado a Gonzalo Peña y Kiantar Betancourt?

Byun denunció la pérdida de unas 310.000 hectáreas de la organización en el Chaco en el marco de una demanda impulsada por un antiguo miembro del grupo. No obstante, advirtió que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las propiedades estarían siendo transferidas actualmente a cuatro empresas de maletín pertenecientes a Kiantar Betancourt, un ciudadano colombo-estadounidense señalado como socio de Gonzalo Peña, hijo del exjefe del Estado.

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De Vargas indicó que el plan de Betancourt y Gonzalo Peña consistiría en utilizar esas tierras para vender créditos de carbono a empresas multinacionales que buscan compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad —como la carbono neutralidad— o responder a exigencias de mercados regulados.

“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión”, manifestó De Vargas al insistir en que Betancourt es asociado del hijo de Peña. “De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas; inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo les ilustre mucho para que entiendan la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño. Ya dejo que interpreten ustedes la cuestión”, aseveró.

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¿Qué reclaman los denunciantes a las instituciones del Poder Ejecutivo?

El exministro agregó que consideran que dependencias del Ejecutivo —como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa— ignoraron las advertencias previas de la organización.

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“Esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión —por lo menos así lo entendemos—, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”, concluyó.

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¿Qué establece la Ley 7190 de créditos de carbono promulgada por Santiago Peña?

En Paraguay, los créditos de carbono están regulados por la Ley N.° 7190, sancionada por el Congreso —de mayoría cartista— en octubre de 2023 y promulgada por Santiago Peña el 12 de octubre de ese mismo año, pocos meses después de asumir el poder.