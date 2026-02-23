La Primera Mañana
23 de febrero de 2026 - 07:01

AUDIO: Nuevo secuestro del EPP es “frustrante” pero no es un fracaso, dice ministro de Defensa

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realiza tareas de reconocimiento terrestre e inteligencia tras un nuevo caso de secuestro.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realiza tareas de reconocimiento terrestre e inteligencia tras un nuevo caso de secuestro.