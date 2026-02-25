La Primera Mañana
AUDIO: Hablan de “presión política” en decisiones contra explotación de pozo para barrio cerrado en San Ber

Pobladores de Atyrá, Caacupé y Altos se manifestaron este viernes en la entrada de la ciudad de San Bernardino en defensa del Acuífero Caacupé,
Faustina Agüero