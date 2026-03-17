La Primera Mañana
17 de marzo de 2026 - 08:39

AUDIO: Reforma de la caja fiscal no tapará agujero de U$S 600 millones, admite diputado

El vicepresidente de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza dijo estar de acuerdo en analizar "caso por caso" el posible juicio político a ciertos ministros de Corte.
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