Sin goles en La Arboleda

En Trinidad, un punto para cada uno

Rubio Ñu recibió en su reducto al Sportivo Luqueño en el único duelo de la jornada por la 19ª fecha del torneo Apertura 2026. Al minuto del partido, el juez Derlis Benítez decretó un penal —por una supuesta falta en el área de Javier Vallejos sobre Alexis Villalba (brazo en el pecho)— que, a instancias del VAR, fue correctamente anulado.

Después de algunas fuertes infracciones en ambos bandos, el elenco visitante tuvo una clara ocasión de gol en los pies de Jonathan Ramos, quien remató con potencia al arco, pero la pelota fue desviada por Franco Frágueda. Con el mismo ímpetu, el equipo fue al ataque hasta que Axel Balbuena vio la tarjeta roja directa por juego brusco tras una “doble plancha” sobre Ángel Cardozo Lucena; la decisión fue reconfirmada a través del VAR y dejó al visitante con uno menos. Aun así, el Auriazul tuvo dos oportunidades más con Marcelo Ojeda, quien no pudo concretar.

El local empezó a rotar mejor el balón y llegó con mayor profundidad, pero sin efectividad (Estiven Pérez falló en dos ocasiones), por lo que se fueron al descanso con el marcador 0-0.

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La etapa complementaria arrancó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, hasta que se produjo un choque entre Vallejos y Aldo Maíz que requirió el ingreso de la ambulancia y provocó una larga pausa. Tras la reanudación, Cardozo Lucena tuvo su chance con un tiro de derecha que pasó muy cerca del arco rival, al igual que un cabezazo de Pérez que fue desviado providencialmente por Alfredo Aguilar, quien luego fue exigido en varias oportunidades.

Posteriormente llegaron las variantes desde la banca de suplentes, pero ninguno de los dos pudo desnivelar el marcador. Giovanni Bogado ejecutó un tiro libre que pegó en el travesaño, pero el rebote salió fuera. El 0-0 fue inamovible hasta el pitazo final, tras el cual ñuenses y luqueños se retiraron de Trinidad con un punto cada uno.