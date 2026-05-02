Claudia Martínez debuta como titular y guía la remontada del Washington Spirit

Con este triunfo, el equipo de la capital estadounidense da un golpe sobre la mesa y se coloca a un solo punto del líder, Portland Thorns, reafirmando su candidatura al título en una de las ligas más exigentes del planeta en la rama femenina.

El partido en el Inter&Co Stadium comenzó cuesta arriba para las locales. El Orlando Pride salió decidido a romper la racha del Spirit y, en apenas seis minutos, ya ganaba 2-0 gracias a un doblete relámpago de la italiana Sofia Cantore (2′ y 6′). Sin embargo, el Spirit no se desesperó y encontró en la potencia de la zambiana Barbra Banda el camino de regreso. Con dos estocadas a los 33 y 39 minutos, Banda igualó las acciones antes del descanso, dejando el escenario servido para una figura que esperaba su momento de gloria.

El momento cumbre de la noche llegó en el minuto 75. La conexión sudamericana se hizo presente cuando la colombiana Leicy Santos filtró un pase al espacio, aprovechando que la defensa de Orlando jugaba con las líneas adelantadas. Claudia Martínez atacó el vacío con una velocidad explosiva, ganó la espalda de sus marcadoras y, frente a la imponente figura de la arquera inglesa Anna Moorhouse, no dudó: sacó un remate potente al techo del arco. Fue el segundo gol de “Claudinha” en la temporada quebrando el empate.

Claudia Martínez with a BEAUTIFUL run and....IN 👏



It's her second NWSL goal! pic.twitter.com/EHRseyjmBs — National Women’s Soccer League (@NWSL) May 2, 2026

Con el marcador a favor, el Spirit manejó los hilos del encuentro y encontró la tranquilidad definitiva en los pies de la estrella estadounidense Trinity Rodman, quien se encargó de firmar el cuarto gol para sentenciar el 4-2 definitivo, que confirma la metamorfosis del equipo, que tras un inicio dubitativo con una derrota y cuatro empates, ahora vuela alto con cuatro triunfos al hilo. Con 15 unidades en la tabla, el Washington Spirit acecha los 16 puntos del Portland Thorns, consolidando a Claudia Martínez como una pieza inamovible en el esquema ofensivo de un equipo que ya no mira hacia atrás.