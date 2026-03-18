La Primera Mañana
18 de marzo de 2026 - 08:22

AUDIO: Basura y raudales en Asunción: Plantean sanciones más fuertes a ciudadanos que tiran residuos en las calles

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción.Claudio Genes, ABC