Tras larga jornada de festejos, exconvicto mata con un destornillador a su compañero de tragos

La víctima del crimen con el destornillador fue identificada como Alcides Martínez Villalba (42), oriundo de la vecina localidad de Ponta Porã, Brasil, cuyo cuerpo presentaba varias heridas, por lo que fue derivado a la morgue de una funeraria local para una mejor verificación por agentes de Criminalística.

En tanto que el presunto asesino es Luis Alberto Moran Díaz (36), domiciliado en el barrio Don Bosco de la capital del Amambay, con antecedentes por robo agravado y actualmente con sobreseimiento provisional.

El presunto asesino fue detenido a metros del lugar del hecho, intentó ocultarse en la casa de un cuñado, pero un vecino que ya se había despertado y presenció lo ocurrido lo delató ante los agentes de la comisaría Sexta que llegaron al lugar.

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De acuerdo con los relatos de los investigadores, tanto Luis como Alcides aparentemente no se conocían, sin embargo, ya en horas de la noche del viernes ambos fueron a parar en un bar del barrio General Genes.

Ambos aparentemente llegaron al mismo lugar con intenciones de proseguir los festejos del Día de los Trabajadores y entre tragos y tragos el paraguayo y el brasileño comenzaron a hablar y así pasaron las horas entre copas y copas.

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Hasta el amanecer

Alrededor de las 06:00 ambos salieron del bar y caminaron por la calle Cristo Redentor, pero a metros de llegar a la intersección de la avenida General Genes, quizás por el efecto mismo del alcohol ambos comenzaron una discusión hasta que el brasileño arrojó supuestamente una piedra al exconvicto, quien reaccionó sacando un destornillador que portaba en la cintura, con el cual atacó a su ocasional rival.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo Luis persiguió y atacó a Alcides una y otra vez con la herramienta. El herido corrió unos metros y cayó muerto en la vereda. En tanto que el autor se escondió en la casa de un pariente ubicado a metros del lugar del hecho, donde finalmente fue detenido.

Según los investigadores, Luis confesó el hecho, sin embargo por el estado de embriaguez no se acuerda dónde guardó o arrojó el destornillador.