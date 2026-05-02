Policiales
02 de mayo de 2026 a la - 12:07

Tras larga jornada de festejos, exconvicto mata con un destornillador a su compañero de tragos

Luis Alberto Moran Díaz, es detenido a metros del lugar del hecho. Luego fue llevado a bordo de la patrullera a la comisaría jurisdiccional.
Luis Alberto Moran Díaz, es detenido a metros del lugar del hecho. Luego fue llevado a bordo de la patrullera a la comisaría jurisdiccional.

Luego de un día y una noche completa de festejos por el Día de los Trabajadores, un exconvicto –actualmente con sobreseimiento provisional– mató al amanecer de hoy con un destornillador a un brasileño. El crimen ocurrió en pleno centro del barrio General Genes de Pedro Juan Caballero.

Por ABC Color

La víctima del crimen con el destornillador fue identificada como Alcides Martínez Villalba (42), oriundo de la vecina localidad de Ponta Porã, Brasil, cuyo cuerpo presentaba varias heridas, por lo que fue derivado a la morgue de una funeraria local para una mejor verificación por agentes de Criminalística.

La víctima fue un ciudadano brasileño oriundo de la vecina localidad de Ponta Porã.
La víctima fue un ciudadano brasileño oriundo de la vecina localidad de Ponta Porã.

En tanto que el presunto asesino es Luis Alberto Moran Díaz (36), domiciliado en el barrio Don Bosco de la capital del Amambay, con antecedentes por robo agravado y actualmente con sobreseimiento provisional.

Varias cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del lugar captaron el momento del brutal y mortal ataque.
Varias cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del lugar captaron el momento del brutal y mortal ataque.

El presunto asesino fue detenido a metros del lugar del hecho, intentó ocultarse en la casa de un cuñado, pero un vecino que ya se había despertado y presenció lo ocurrido lo delató ante los agentes de la comisaría Sexta que llegaron al lugar.

Lea más: Apuñalan a un interno en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero

De acuerdo con los relatos de los investigadores, tanto Luis como Alcides aparentemente no se conocían, sin embargo, ya en horas de la noche del viernes ambos fueron a parar en un bar del barrio General Genes.

Ambos aparentemente llegaron al mismo lugar con intenciones de proseguir los festejos del Día de los Trabajadores y entre tragos y tragos el paraguayo y el brasileño comenzaron a hablar y así pasaron las horas entre copas y copas.

Hasta el amanecer

Alrededor de las 06:00 ambos salieron del bar y caminaron por la calle Cristo Redentor, pero a metros de llegar a la intersección de la avenida General Genes, quizás por el efecto mismo del alcohol ambos comenzaron una discusión hasta que el brasileño arrojó supuestamente una piedra al exconvicto, quien reaccionó sacando un destornillador que portaba en la cintura, con el cual atacó a su ocasional rival.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo Luis persiguió y atacó a Alcides una y otra vez con la herramienta. El herido corrió unos metros y cayó muerto en la vereda. En tanto que el autor se escondió en la casa de un pariente ubicado a metros del lugar del hecho, donde finalmente fue detenido.

Según los investigadores, Luis confesó el hecho, sin embargo por el estado de embriaguez no se acuerda dónde guardó o arrojó el destornillador.