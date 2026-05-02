Elevan a 12 los departamentos en zona de tormentas severas

Un sistema de tormentas persiste e intensifica su avance sobre el territorio nacional, según el último reporte emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El aviso publicado alerta sobre fenómenos de tiempo severo que podrían desarrollarse durante el resto de la mañana y las primeras horas de la tarde de este sábado.

El boletín detalla que se prevén:

Lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes.

Ráfagas de vientos con intensidad de moderada a fuerte.

Caída de granizos de manera puntual.

La alerta abarca el centro, este y sur de la región Oriental, junto con el sur de la región Occidental (Chaco).

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Los departamentos que se encuentran bajo vigilancia directa son: noroeste de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, noreste y oeste de Caazapá, noroeste de Misiones, norte y sur de Paraguarí, Alto Paraná, norte de Central, centro, sur y oeste de Canindeyú, centro, sur y este de Presidente Hayes y sureste de Alto Paraguay.

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Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de raudales, caída de ramas y cortes de energía eléctrica en las zonas mencionadas.