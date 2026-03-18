La Primera Mañana
18 de marzo de 2026 - 09:25

AUDIO: Caja Fiscal: Bachi Núñez minimiza internas y pide tiempo para recuperación de Cartes

Bachi Nuñez Abrazando cariñosamente a Horacio Cartes luego de su segunda internación.
Bachi Nuñez abrazando a Horacio Cartes en su residencia. @bachinunezpyBachi Nuñez