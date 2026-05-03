Polideportivo
03 de mayo de 2026 a la - 22:16

Regata “Héroes de la Independencia” coronó a los mejores

Participantes y organizadores de la Regata "Héroes de la Independencia", que se realizó en dos jornadas, el sábado y domingo.
Este sábado y domingo se realizó la competencia Regata “Héroes de la Independencia” y surgieron los mejores de las categorías Optimist e ILCA de la Tercera Fecha del Ranking de la Federación Paraguaya de Vela (FEPAVE) y a la vez la Tercera del Ranking de El Mbiguá.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los veleros se prepararon para estas regatas en suelo mbigüense, desde donde se adentraron a la Bahía de Asunción para entrar en competencia.

Nada menos que un total de 36 embarcaciones expusieron sus velas al viento, 12 de ellas tripulaciones femeninas.

Las carreras se llevaron a cabo en las categorías Optimist e ILCA, en distintos niveles.

Los resultados

Estos fueron los podios en las categorías:

Optimist Timoneles Clase: 1° Elisa Núñez del CNR El Mbiguá, 2° Dany Alexander del CNR El Mbiguá, 3° Ivette Heinichen del Club Náutico San Bernardino;

Elisa Núñez, en lo alto del podio en Optimist.
ILCA 7: 1° Joaquín Frutos del Yacht Club Ypacaraí, 2° Nicolás López del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, 3° Diego Manera (ARG) de CNR El Mbiguá;

ILCA 6: 1° Rhuby Mendoza del CNR El Mbiguá, 2° Daniel Pallarolas del CN San Bernardino, 3° Sol Cristaldo, todos del Club Nacional de Regatas El Mbiguá;

Rhuby Mendoza se impuso en una de las categorías ILCA.
ILCA 4: 1° Martina Vera del Yacht Club Ypacaraí, 2° Nicolás Natalizia del Club Náutico San Bernardino, 3° José Franco del Yacht Club Ypacaraí.