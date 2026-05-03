Regata “Héroes de la Independencia” coronó a los mejores

Los veleros se prepararon para estas regatas en suelo mbigüense, desde donde se adentraron a la Bahía de Asunción para entrar en competencia.
Nada menos que un total de 36 embarcaciones expusieron sus velas al viento, 12 de ellas tripulaciones femeninas.
Las carreras se llevaron a cabo en las categorías Optimist e ILCA, en distintos niveles.
Los resultados
Estos fueron los podios en las categorías:
Optimist Timoneles Clase: 1° Elisa Núñez del CNR El Mbiguá, 2° Dany Alexander del CNR El Mbiguá, 3° Ivette Heinichen del Club Náutico San Bernardino;
ILCA 7: 1° Joaquín Frutos del Yacht Club Ypacaraí, 2° Nicolás López del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, 3° Diego Manera (ARG) de CNR El Mbiguá;
ILCA 6: 1° Rhuby Mendoza del CNR El Mbiguá, 2° Daniel Pallarolas del CN San Bernardino, 3° Sol Cristaldo, todos del Club Nacional de Regatas El Mbiguá;
ILCA 4: 1° Martina Vera del Yacht Club Ypacaraí, 2° Nicolás Natalizia del Club Náutico San Bernardino, 3° José Franco del Yacht Club Ypacaraí.