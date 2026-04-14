La Primera Mañana
14 de abril de 2026 - 09:45

AUDIO: “Bachi” reafirma que no devolverá los casi G. 300 millones: “Me voy a volver millonario con eso”

Basilio Bachi Núñez (ANR, HC), presidente del Senado. Foto: Senado
Basilio Bachi Núñez (ANR, HC), presidente del Senado. Foto: Senado