La Primera Mañana
15 de abril de 2026 - 12:54

AUDIO: Latorre: la “tranquilidad” de la candidatura de Alliana y la puja por vicepresidencia

Pedro Alliana
El vicepresidente Pedro Alliana (izq.) recibió hoy al titular de Diputados, Raúl Latorre, quien busca la bendición para integrar la chapa presidencial del cartismo en el 2028. Fue la sede de la Vicepresidencia. (Gentileza).