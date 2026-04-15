El histórico Recoleta FC iguala con el Santos de Neymar en Vila Belmiro

Un tiempo sobrevivió y en el otro, resistió

Recoleta FC rescató un empate épico y valioso en la visita al Santos de Neymar, en la segunda presentación en el cuadro principal del certamen continental.

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El Canario, que afrontó el encuentro con suplentes ya que guardó a los titulares para el campeonato local, sobrevivió a un primer tiempo intenso del local, liderado por ‘Ney’. Rápido, desequilibrante, veloz y letal, el atacante marcó el 1-0 ni bien arrancó el juego.

Y cuanto más corría el duelo, parecía que sería un trámite para el Peixe, que no bajó el ritmo y de forma insistente buscó el segundo.

Fueron varias las ocasiones que desperdiciaron los brasileños, incluyendo el arco en blanco que erró Neymar ante una falsa salida defensiva.

La figura de Óscar Toledo empezó a emerger en ese tiempo, siendo la principal resistencia. Y después de superar el asedio y salir del fondo, los paraguayos vieron la luz. En el primer ingreso al área rival falta penal de Luan Peres sobre Claudio Figueredo.

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Richart Ortiz no falló a la oportunidad y convirtió la paridad cuando acaba la etapa inicial.

En la complementaria el compromiso cambió. Con correcciones defensivas, principalmente para controlar a Neymar y Gabriel Barbosa, la postura del Funebrero fue firme y resistente.

La salida de “Gabigol” fue un alivio para Recoleta y un gran golpe para Neymar, quien perdió a la única buena conexión en ataque.

En este período Toledo también fue vital, descolgando centros y desviando remates de corta y larga distancia para sostener un histórico resultado.