Copa Sudamericana
15 de abril de 2026 - 00:13

El histórico Recoleta FC iguala con el Santos de Neymar en Vila Belmiro

El remate desde los doce pasos de Richart Ortiz que terminará en el gol que le dio el épico empate a Recolata frente a Santos. AFP
El remate desde los doce pasos de Richart Ortiz que terminará en el gol que le dio el épico empate a Recolata frente a Santos. AFP014530+0000 MIGUEL SCHINCARIOL

Recoleta FC empató en la noche de martes 1-1 con el Santos de Neymar y Gabigol en Vila Belmiro, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, que jugó con equipo suplente, continúa invicto y suma 2 unidades en la llave.

Por Darío Ibarra

Un tiempo sobrevivió y en el otro, resistió

Recoleta FC rescató un empate épico y valioso en la visita al Santos de Neymar, en la segunda presentación en el cuadro principal del certamen continental.

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El Canario, que afrontó el encuentro con suplentes ya que guardó a los titulares para el campeonato local, sobrevivió a un primer tiempo intenso del local, liderado por ‘Ney’. Rápido, desequilibrante, veloz y letal, el atacante marcó el 1-0 ni bien arrancó el juego.

Y cuanto más corría el duelo, parecía que sería un trámite para el Peixe, que no bajó el ritmo y de forma insistente buscó el segundo.

Fueron varias las ocasiones que desperdiciaron los brasileños, incluyendo el arco en blanco que erró Neymar ante una falsa salida defensiva.

La figura de Óscar Toledo empezó a emerger en ese tiempo, siendo la principal resistencia. Y después de superar el asedio y salir del fondo, los paraguayos vieron la luz. En el primer ingreso al área rival falta penal de Luan Peres sobre Claudio Figueredo.

Richart Ortiz no falló a la oportunidad y convirtió la paridad cuando acaba la etapa inicial.

En la complementaria el compromiso cambió. Con correcciones defensivas, principalmente para controlar a Neymar y Gabriel Barbosa, la postura del Funebrero fue firme y resistente.

La salida de “Gabigol” fue un alivio para Recoleta y un gran golpe para Neymar, quien perdió a la única buena conexión en ataque.

En este período Toledo también fue vital, descolgando centros y desviando remates de corta y larga distancia para sostener un histórico resultado.

Detalles del duelo entre Santos y Recoleta FC, válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.
Detalles del duelo entre Santos y Recoleta FC, válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.