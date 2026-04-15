Alerta de tormentas fuertes, vientos y posible granizo: estas son las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso de tormentas a las 08:34 de este miércoles, en el que advierte sobre condiciones de tiempo severo en varias regiones del país.

Según informó, un sistema de tormentas continúa activo sobre el área de cobertura, lo que mantiene un ambiente inestable en gran parte del territorio nacional.

El informe señala que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana, lo que podría derivar en episodios de alta intensidad en cortos periodos de tiempo.

Entre las condiciones previstas, destacan lluvias intensas en forma puntual, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la ocasional caída de granizo.

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Amplia zona bajo alerta

Las áreas bajo cobertura del sistema incluyen el centro y sur del Chaco, así como el centro, norte y este de la Región Oriental:

Asunción

Concepción

San Pedro

Cordillera

Norte de Caaguazú

Paraguarí

Central

Norte de Ñeembucú

Oeste de Canindeyú

Norte, centro y este de Presidente Hayes

Sur de Alto Paraguay

Sureste de Boquerón

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