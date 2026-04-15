Una detenida y una prófuga por vender peligrosa mezcla de drogas en Asunción

El procedimiento antidrogas fue realizado anoche en coordinación con la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Ingrid Cubilla.

Durante la intervención fue detenida María Agustina Cazal García, mientras que Giannina Nicole Suárez Mallo, sindicada como una de los principales objetivos, no se encontraba en el lugar, por lo que el Ministerio Público dispuso su detención y se librará la correspondiente orden de captura.

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De acuerdo con datos recabados en la investigación, la mujer con orden de captura se promocionaba en redes sociales como experta en yoga, DJ en eventos y responsable de marketing de una empresa vinculada al rubro del cannabis medicinal. Sin embargo, en la práctica se dedicaba a la comercialización de drogas con fines meramente recreativos, aseguró la Senad.

Evidencias incautadas

547 gramos de marihuana distribuidos en dosis y paquetes

14 frascos de Ketagal

3 frascos vacíos de Ketavet

1 frasco vacío de Ketamin

1 frasco de aceite “Full Spectrum Hemp Extract”

2 frascos de cannabis “Doña María”

1 balanza de precisión

1 teléfono celular

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Las evidencias halladas, especialmente los frascos de ketamina de uso veterinario, permiten presumir la preparación y comercialización de mezclas entre cannabis y ketamina, una práctica altamente riesgosa para la salud.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas.

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Así se mostraba Giannina Nicole Suárez Mallo en redes:

El peligro del consumo de ambas drogas

La Secretaría Antidrogas explicó que la combinación de marihuana con ketamina genera efectos impredecibles en el organismo. Ambas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central y su consumo conjunto puede generar:

Alteraciones cognitivas

Episodios de ansiedad severa

Desorientación

Pérdida de coordinación

Riesgos de accidentes

Por separado, el consumo de marihuana puede afectar la memoria, la concentración y la percepción, mientras que la ketamina —un anestésico disociativo— puede provocar alucinaciones, pérdida de la noción de la realidad y dependencia psicológica.

Su uso indebido, especialmente fuera de contextos médicos, implica serios riesgos para la salud.