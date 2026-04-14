Argentina: ¿Cómo terminó un lobo blanco en la casa de una paraguaya detenida?

Según publicaciones de la prensa argentina, Teresa Barboza de González, de 61 años, conocida como “La Paraguaya”, fue aprehendida por efectivos de la Policía Bonaerense en su vivienda del barrio Don José, ciudad de Florencio Varela, Argentina.

El operativo fue encabezado por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, por disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°20 de Quilmes, tras una denuncia sobre la existencia de un punto de venta de drogas en el lugar.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron 929 gramos de marihuana y una balanza de precisión. Además, otro hombre de 39 años fue detenido en el sitio.

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Hallazgo insólito: un lobo blanco en el patio

El procedimiento dejó un hallazgo poco común: en el patio de la vivienda fue encontrada una cachorra de lobo blanco atada a un caño de PVC.

Tras la intervención de especialistas, se determinó que se trata de una hembra de la especie Canis lupus, de aproximadamente tres meses de edad, un animal que no es nativo de Argentina.

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El hecho derivó en una nueva causa por presunta violación de la Ley 22421 de Conservación de la fauna.

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Origen del animal, un misterio

De acuerdo con las fuentes citadas por medios argentinos, el origen del animal es desconocido y constituye un hecho inédito en procedimientos policiales recientes.

Actualmente, la cachorra permanece bajo resguardo de autoridades competentes, con atención especializada.

Situación de la detenida

Siempre según reportes periodísticos del vecino país, Barboza de González no registra condenas en el fuero federal en la última década.

Asimismo, figura como beneficiaria de programas sociales y con actividad registrada en el rubro de servicios sociales sin alojamiento desde 2023.