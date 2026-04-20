La Primera Mañana
20 de abril de 2026 - 08:41

AUDIO: Farmacéuticas impulsan ley para regular amparos judiciales por medicamentos

Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).
Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).