La Primera Mañana
20 de abril de 2026 - 08:02

AUDIO: Superclásico: dos policías siguen en observación, fuera de peligro, pero uno requerirá cirugía

Olimpia Cerro Porteño clásico superclásico incidentes hinchas Defensores del Chaco
Olimpia Cerro Porteño clásico superclásico incidentes hinchas Defensores del ChacoFernando Romero, ABC Color