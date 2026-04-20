Superclásico: dos policías siguen en observación, fuera de peligro, pero uno requerirá cirugía

El enfrentamiento entre hinchas y agentes antidisturbios de la Policía Nacional que se registró ayer en el estadio Defensores del Chaco durante el clásico del fútbol paraguayo que disputaban Olimpia y Cerro Porteño dejó a varios aficionados y efectivos policiales heridos.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el doctor David Torales, director del Hospital ‘Rigoberto Caballero’ de la Policía, hizo un balance del estado de salud de los agentes policiales que fueron derivados allí luego de los incidentes.

Según comentó el doctor Torales, unos 11 agentes que estuvieron involucrados en lo sucedido en el estadio Defensores del Chaco fueron atendidos en ese hospital, la mayoría con “diversas lesiones que no revistieron gravedad”.

La doctora Luz Torales, directora médica del hospital, dijo a ABC que todos los agentes llegaron al hospital “lúcidos y hemodinámicamente estables”.

Dos policías en observación

De los 11 agentes, nueve ya recibieron el alta médica, mientras que dos permanecen en observación.

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Uno de ellos es el suboficial Luis Martínez, quien - según se observa en videos capturados durante el enfrentamiento - fue derribado por hinchas de Cerro Porteño en la gradería norte del Defensores y fue severamente golpeado.

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El agente está “estable y consciente”, indicó el doctor Torales. Sin embargo, el uniformado presenta golpes en la cara, traumatismos “superficiales” en el tórax y abdomen y la pérdida de algunos dientes, además de una fractura de un hueso de la nariz que requerirá cirugía.

Otro agente que permanece en observación es uno que recibió una herida de bala en la mano izquierda fuera del estadio, mientras la Policía escoltaba a hinchas.

Los incidentes se produjeron en la gradería norte del estadio, donde se hallaba la hinchada organizada de Cerro Porteño, cuando se habían disputado casi 30 minutos del primer tiempo del partido, que estaba empatado sin goles.

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Eventualmente, el encuentro fue suspendido cuando la Policía no pudo controlar rápidamente la situación en la gradería.

Civiles heridos y afectados por gas

La Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno contra los hinchas y una gran cantidad de personas que se hallaban en la gradería se lanzaron al nivel del campo de juego. Se observaba a varias personas con heridas de balines de goma.

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La mayoría de los civiles que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital General de Barrio Obrero, cuyo director reportó ayer a ABC Cardinal principalmente atenciones por inhalación de gas lacrimógeno, aunque también fueron atendidas personas con heridas cortantes y contusas, además de una que presentaba una posible herida de bala.