La Primera Mañana
22 de abril de 2026 - 13:55

AUDIO: Caen acuerdos con marcas premium por polémica sobre el cuero paraguayo e industria enfrenta pérdidas

Marco Riquelme y Jorge Kronawetter en podio, vestidos con trajes formales, discutiendo el Investor Pass en un entorno gubernamental.
El ministro del MIC, Marco Riquelme, y el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, presentan el Investor Pass en conferencia de prensa.arcenio acuña rojas