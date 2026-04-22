La Primera Mañana
22 de abril de 2026 - 07:22

AUDIO: Tierras ancestrales indígenas: “La propiedad privada se tiene que respetar”, dice el Indi

Seis personas de ascendencia indígena, vestidas con trajes tradicionales, interactúan en un entorno natural durante un evento cultural.
Miembros de la comunidad Fray-Zeballos cue celebran el Día del Indígena Paraguayo en un encuentro cultural al aire libre.Fernando Romero