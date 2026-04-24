La Primera Mañana
24 de abril de 2026 - 12:42

AUDIO: ¿Baruja, Latorre o Sosa? Esta es la postura de Cartes, según “Bachi” Núñez

Basilio "Bachi" Núñez, titular del Senado, Horacio Cartes, presidente de la ANR y Juan Carlos Baruja, ministro de la vivienda.
Basilio "Bachi" Núñez, titular del Senado, Horacio Cartes, presidente de la ANR y Juan Carlos Baruja, ministro de la vivienda.