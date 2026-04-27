La Primera Mañana
27 de abril de 2026 - 08:22

AUDIO: Feminicidio en CDE: Fiscalía no descarta que presunto autor haya escapado a Brasil

Julia Victoria Sobierai Cardozo, joven mujer con expresión sonriente, en un entorno informal y amistoso.
Julia Victoria Sobierai Cardozo fue hallada muerta en su apartamento de Ciudad del Este.Gentileza