Clima en Paraguay: lluvias y descenso de temperatura este lunes

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur.

Hoy se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, pero solo en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. Mañana martes y el miércoles las condiciones serían similares, aunque las precipitaciones se extenderían también al este del país.

El ambiente se tornó fresco en Paraguay en la parte final del fin de semana y hoy se esperan temperaturas máximas de 22 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco. Las mínimas se situarían alrededor de 15 grados.

Se esperan temperaturas similares mañana y levemente más altas el miércoles.