Policiales
27 de abril de 2026 - 00:25

Adolescente de 17 años muere ahogado en cantera de Ypacaraí

Hombres en embarcación iluminan el agua con linterna, algunos visten chalecos salvavidas. Ambiente oscuro y rocoso.
Bomberos voluntarios realizan búsqueda nocturna en la cantera de Ypacaraí tras el ahogamiento de un adolescente.

Un adolescente de 17 años, oriundo de Itá, falleció ahogado en la tarde de este domingo en una cantera de Ypacaraí. Bomberos voluntarios y rescatistas acuáticos lograron ubicar el cuerpo tras un operativo de búsqueda.

Por ABC Color

El ahogamiento se registró en horas de la tarde en una cantera ubicada en la ciudad de Ypacaraí. Según el teniente Reinaldo Gunther, de la 10ª Compañía de Bomberos Voluntarios, el aviso fue recibido y al llegar al sitio ya habían pasado aproximadamente 30 minutos desde que el joven se lanzó al agua y no volvió a salir.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el adolescente se encontraba con amigos, quienes indicaron que la víctima no sabía nadar, pero igualmente se animó a ingresar al agua.

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Lugar no habilitado y con antecedentes

Gunther explicó que la cantera es una propiedad privada y no está habilitada para el ingreso de personas, aunque frecuentemente es utilizada con fines recreativos.

Asimismo, confirmó que no se trata del primer caso de ahogamiento en el sitio, que se caracteriza por su gran profundidad.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Cuatro rescatistas en chalecos salvavidas en lancha, concentrados mientras se desarrollan las labores de búsqueda en la oscuridad.
Rescatistas en una lancha se preparan para actuar mientras buscan a un adolescente desaparecido en un operativo de búsqueda.

Tras la denuncia, se solicitó apoyo especializado y acudieron al lugar personal de la Unidad de Rescate Acuático, SAR y el grupo Aventura Extrema, además de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Alcides López, de la Unidad Acuática de Rescate, detalló que los trabajos se realizaron mediante un operativo coordinado en embarcación hasta el punto donde el joven fue visto por última vez.

Indicó que los rescatistas debieron sumergirse entre cinco y ocho metros de profundidad, logrando ubicar el cuerpo en un lapso aproximado de 20 a 30 minutos.

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Intervención fiscal

El procedimiento contó con acompañamiento del Ministerio Público y de efectivos policiales para las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo.