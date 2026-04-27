Adolescente de 17 años muere ahogado en cantera de Ypacaraí

El ahogamiento se registró en horas de la tarde en una cantera ubicada en la ciudad de Ypacaraí. Según el teniente Reinaldo Gunther, de la 10ª Compañía de Bomberos Voluntarios, el aviso fue recibido y al llegar al sitio ya habían pasado aproximadamente 30 minutos desde que el joven se lanzó al agua y no volvió a salir.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el adolescente se encontraba con amigos, quienes indicaron que la víctima no sabía nadar, pero igualmente se animó a ingresar al agua.

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Lugar no habilitado y con antecedentes

Gunther explicó que la cantera es una propiedad privada y no está habilitada para el ingreso de personas, aunque frecuentemente es utilizada con fines recreativos.

Asimismo, confirmó que no se trata del primer caso de ahogamiento en el sitio, que se caracteriza por su gran profundidad.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Tras la denuncia, se solicitó apoyo especializado y acudieron al lugar personal de la Unidad de Rescate Acuático, SAR y el grupo Aventura Extrema, además de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Alcides López, de la Unidad Acuática de Rescate, detalló que los trabajos se realizaron mediante un operativo coordinado en embarcación hasta el punto donde el joven fue visto por última vez.

Indicó que los rescatistas debieron sumergirse entre cinco y ocho metros de profundidad, logrando ubicar el cuerpo en un lapso aproximado de 20 a 30 minutos.

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Intervención fiscal

El procedimiento contó con acompañamiento del Ministerio Público y de efectivos policiales para las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo.