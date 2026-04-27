La Primera Mañana
27 de abril de 2026 - 07:21

AUDIO: Ley de protección a periodistas: SPP alerta de los posibles peligros del proyecto oficialista

Hombre en gorra verde habla con micrófono, rodeado de adultos y un niño, ante banner de reclamo de justicia.
Con micrófono en mano, Dante Leguizamón, Codehupy, en el acto del SPP frente al monolito de su padre, Santiago Leguizamón.Gentileza