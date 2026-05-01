La Primera Mañana
01 de mayo de 2026 a la - 08:53

AUDIO: Baja de dólar: industriales exigen al BCP “amortiguar” correcciones bruscas

El presidente de CISPY, Carlos Mangabeira. La industria nacional recibe y valoriza los materiales reciclables beneficiando a más de 120.000 familias en todo el país.
El presidente de CISPY, Carlos Mangabeira. La industria nacional recibe y valoriza los materiales reciclables beneficiando a más de 120.000 familias en todo el país.Gentileza