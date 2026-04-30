Olimpia sufre una dura goleada ante los suplentes de Vasco da Gama

Paupérrima imagen de Olimpia en una primera mitad marcada por una postura excesivamente conservadora. El Decano se limitó a ceder la iniciativa a un Vasco da Gama que, aun con una alineación alternativa por su compromiso dominical en el clásico ante Flamengo, exhibió una cadencia y una técnica de circulación muy superiores. El panorama se ensombreció temprano con la amonestación de Hugo Sandoval; la cartulina amarilla condicionó el despliegue del atacante, neutralizando su principal virtud: la capacidad de imponer condiciones en el duelo físico y el juego aéreo, donde suele ser determinante.

Olimpia careció de peso ofensivo, sobre la media hora de juego, el encontró entre la niebla defensiva para hilvanar su primera aproximación de riesgo. La maniobra cobró vida en los botines de Bernardo Romeo Benítez, quien rompió el molde con una diagonal desde la izquierda hacia el centro. Tras limpiar el camino, luego descargó para la llegada de Hugo Quintana; el volante ensayó un remate con rosca desde la frontal que, pese a su buena dirección, careció de la potencia necesaria. El envío terminó en los guantes de Léo Jardim, quien, bien perfilado sobre su base izquierda, logró atenazar el cuero con solvencia y sin conceder rebote.

Cuando el descanso ya asomaba en el horizonte, el Vasco da Gama encontró la llave para vulnerar el cerrojo franjeado. La conquista nació de un cambio de frente de Nuno Moreira, cuyo envío aéreo desde la izquierda que detectó la posición de Adson en el lado opuesto. El volante, con una visión periférica, amortiguó el balón de cabeza para la irrupción de José Luis ‘Puma’ Rodríguez; el lateral uruguayo sacudió un zurdazo violento que se incrustó en el ángulo inferior izquierdo. Pese a la estirada de Gastón Olveira, la violencia del impacto hizo estéril cualquier esfuerzo por evitar la caída de su valla.

Pese a la pálida imagen exhibida en la etapa inicial, el entrenador ‘Vitamina’ Sánchez optó por no mover la banca, una decisión que le pasaría factura de inmediato. El complemento arrancó con un auténtico baldazo de agua fría para la visita: Vasco da Gama amplió la brecha mediante una transición eléctrica liderada por Nuno Moreira, quien habilitó con ventaja a Claudio Spinelli. El delantero desenfundó un zurdazo cruzado que se estrelló en el vertical izquierdo de Gastón Olveira; sin embargo, el infortunio persiguió al Decano. Adson, en un esfuerzo y ante la pasividad de la defensa olimpista, rescató el rebote de barrida para asistir a Nuno Gómez, quien con un derechazo inapelable colgó el balón en el ángulo superior derecho.

Apenas tres minutos después de la segunda estocada, el Vasco da Gama dictó sentencia definitiva. Ante una zaga franjeada que se mostró estática y carente de rebeldía, el conjunto carioca desnudó las grietas de un sistema defensivo en ruinas. La jugada fue un calco de la verticalidad local: desborde punzante de Johan Rojas por la banda derecha y un servicio rasante, que recorrió el área hasta encontrar a Adson. El volante dispuso de todo el tiempo del mundo para perfilarse, ladear el cuerpo con elegancia y depositar el esférico junto al poste derecho; una ejecución que nuevamente hizo estéril la estirada de Gastón Olveira, quien por tercera vez obserbava la caída de su valla.

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Con la abultada diferencia en el bolsillo, el elenco vascaíno levantó el pie del acelerador. Tal es así que el asistente Bruno Lazaroni comenzó a dar rodaje a los alternativos de los suplentes, preservando piezas para el inminente Clássico dos Milhões ante el Flamengo. Por su parte, el técnico ‘Vitamina’ Sánchez realizó variantes de forma tardía que poco pudieron hacer para cambiar el guión. La única oportunidad clara para maquillar el resultado nació de un pase filtrado por Richard ‘Cachorro’ Sánchez; el envío dejó a Adrián Alcaraz de cara al arco, pero el atacante prefirió la potencia sobre la precisión y sacó un zurdazo desviado que se perdió muy lejos de la valla custodiada por Léo Jardim.