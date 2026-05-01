Meteorología: aumenta la probabilidad de lluvias desde este viernes

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las primeras horas de este viernes, el ambiente se mantiene fresco a cálido, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 °C. Sin embargo, para la tarde se prevé un ascenso térmico importante, con máximas que variarían entre los 29 y 35 °C, generando una sensación de calor e incluso condiciones calurosas en varias zonas del país.

Los vientos predominantes soplarán desde el sector norte, lo que contribuirá al aumento de la temperatura y a la inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico, un sistema de tormentas comenzaría a desarrollarse sobre el extremo norte de Argentina. Este fenómeno incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas que podrían extenderse hacia el sur de la región Oriental de Paraguay a lo largo de la jornada.

Las condiciones de inestabilidad podrían manifestarse inicialmente en forma de lluvias dispersas, con posibilidad de tormentas eléctricas en áreas específicas.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias

Las localidades del sur del país serían las más expuestas al impacto de este sistema, aunque no se descarta que la inestabilidad se expanda progresivamente a otras regiones.